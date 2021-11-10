شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس بولندا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس أنجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس أندجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس ، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.