البرلمان الياباني يعيد انتخاب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا

محمد بن مسعود - الدمام - عقد البرلمان الياباني جلسة خاصة اليوم الأربعاء، جرى خلالها إعادة انتخاب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي فوميو كيشيدا، رئيسًا للوزراء في مجلس النواب بعد أن حصل حزبه على الأغلبية في انتخابات مجلس النواب الماضية.

قبل جلسة البرلمان التي استمرت ثلاثة أيام، استقال مجلس وزرائه بشكل جماعي وفق تعليمات الدستور، وسيبدأ كيشيدا تشكيل حكومته الجديدة بعد ظهر اليوم، بحسب ما ذكر موقع “kyodonews”.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو: “في فترة قصيرة من الزمن، دفعت الحكومة الماضية السياسات إلى الأمام بسرعة كبيرة”.

شكلت الحكومة عددًا من اللجان لتحقيق رؤية كيشيدا لـ “رأسمالية جديدة” تركز على النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الثروة الوطمية.

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وأجرى كيشيدا محادثات هاتفية مع قادة العالم بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن بهدف الانفتاح على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف: “الموقف الأساسي لحكومة كيشيدا هو الاستماع بعناية لأصوات الناس وتنفيذ السياسات اللازمة على وجه السرعة لمعالجة مخاوفهم “.

أعطت النتيجة دفعة لكيشيدا وحزبه نحو تنفيذ سياساتهم حيث حصل الحزب الديمقراطي الليبرالي على أغلبية مريحة في مجلس النواب.

بعد الجلسة الخاصة، يسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى عقد جلسة استثنائية حول النظام الغذائي لإقرار ميزانية تكميلية للسنة المالية 2021 تتضمن تدابير تحفيزية لتخفيف تأثير جائحة فيروس كورونا.

يهدف كيشيدا أيضًا إلى تحقيق زيادة في الأجور للعاملين في مجال الرعاية وموظفي الحضانة والممرضات.

على الجبهة الدبلوماسية، يسعى كيشيدا لزيارة الولايات المتحدة لعقد قمة مع بايدن بحلول نهاية العام بعد أن أجرى الاثنان محادثة قصيرة في قمة المناخ للأمم المتحدة في اسكتلندا، في وقت سابق من هذا الشهر.

فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي بـ 261 مقعدًا في مجلس النواب في الانتخابات الأخيرة، أي أقل بـ 15 مقعدًا مما كان عليه في السابق، لكن ذلك يكفي للسيطرة بشكل فعال على جميع اللجان الدائمة.