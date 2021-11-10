وكيل الصحة: الوضع العام لكوفيد مستقر عالمياً مع انخفاض طفيف في أعداد المصابين

أكّد استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة عبدالله بن مفرح عسيري، أن الوضع العام لكوفيد في العالم مستقر مع انخفاضٍ طفيفٍ في أعداد المصابين.
وأضاف عسيري، في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن الاستثناء الوحيد من حالة الاستقرار هو الإقليم الأوروبي الذي شهد زيادة بنسبة ٧% في الإصابات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق.
10 نوفمبر 2021 – 5 ربيع الآخر 1443 09:49 AM
عبدالله عسيري: أوروبا تشكّل استثناءً وحيداً بزيادة 7% للإصابات عن الأسبوع الماضيوكيل الصحة: الوضع العام لكوفيد مستقر عالمياً مع انخفاض طفيف في أعداد المصابين
أكّد استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة عبدالله بن مفرح عسيري، أن الوضع العام لكوفيد في العالم مستقر مع انخفاضٍ طفيفٍ في أعداد المصابين.
وأضاف عسيري، في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن الاستثناء الوحيد من حالة الاستقرار هو الإقليم الأوروبي الذي شهد زيادة بنسبة ٧% في الإصابات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق.
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