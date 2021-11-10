محمد بن مسعود - الدمام - ”تمهيد للانقضاض على الإصلاح”.. قوات الحوثي تعلق على البيان الأخير للمجلس الانتقالي

اعتبرت قوات الحوثي، بيان المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي اتهم فيه الحكومة الشرعية بتعطيل تنفيذ إتفاق الرياض، بأنه تمهيد للانقضاض على حزب التجمع اليمني للإصلاح.

وزعم حسين العزي؛ الذي يشغل منصب نائب وزير الخارجية في حكومة القوات الحوثية (غير معترف بها)، أن بيان المجلس الانتقالي “أكبر من مجرد التلويح بالانسحاب من الحكومة التي تم تشكيلها بموجب اتفاق الرياض”.

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وتابع متسائلا: “هل نحن أمام البيان التمهيدي رقم “1” للانقضاض على حزب الإصلاح؟! ومن هو المهندس لكل هذا الدهاء في الانتقالي؟ وهل يعني ذلك أنه حصل على الضوء الاخضر وكيف؟”. واختتم القيادي الحوثي بقوله: ” هذه الأسئلة من المهم أن يتوقف عندها الأخوة في حزب الإصلاح”.

وتستغل قوات الحوثي، الخلافات الجانبية بين مكونات الحكومة الشرعية، لتأجيج الصراع بما يخدم الأهداف التي تسعى لتحقيقها في المناطق المحررة.

وكان المجلس الإنتقالي، قد اتهم الحكومة اليمنية، بمواصلة تعطيل تنفيذ إتفاق الرياض، والعمل على إضعاف دور حكومة “المناصفة”، وقال في بيان له:”صبرنا قد بلغ مداه ولن يطول اكثر ما لم تتخذ اجراءات وتدابير عاجلة ومزمنة لاستكمال تنفيذ الاتفاق”.

وطالب بتعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات “الجنوب”, وتشكيل الوفد التفاوضي المشترك, والتوافق على ادارة جديدة للبنك المركزي وايداع ايرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك وغيرها في البنك المركزي بالعاصمة عدن.

وحمل المجلس الانتقالي، الحكومة اليمنية، مسؤولية التدهور المتسارع في الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية على نحو كارثي يهدد حياة المواطنين، ويؤدي الى “زعزعة الامن والاستقرار وتنامي نشاط الجماعات الارهابية الذي تجلى في عودة الاغتيالات والتفجيرات في محافظات الجنوب”.