حساب المواطن يعلن صرف الدفعة الـ48 للمستفيدين عن شهر نوفمبر 2021

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
قال “حساب المواطن”، إن البرنامج بدأ اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 إيداع الدفعة 48 في حسابات المستفيدين، وذلك للمستفيدين المكتملة طلباتهم عن شهر نوفمبر.
وأضاف “حساب المواطن” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء”.
وفي وقت سابق، كانت أوضحت الجهات المسؤولة لبرنامج حساب المواطن بأنة سيتم صرف الدفعة الخاصة بشهر نوفمبر الجاري في يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر الجاري لجميع المستفيدين من البرنامج، وقد صدرت نتائج أهلية تلك الدفعة حيث يمكن للمستفيد الاستعلام عنها عبر القيام بالاتي:
الذهاب إلى موقع حساب المواطن على شبكة الأنترنت.
تقوم باختيار من القائمة الجانبية الاستفسار عن نتائج الأهلية.
بعد ذلك تقوم بكتابة رقم هوية المستفيد فى المكان المخصص له.
تكتب رقم التحقق البشري فى المكان المخصص له.
بعد ذلك تضغط على زر الاستعلام.
يعرض لك النتيجة فى صفحة أخري.
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