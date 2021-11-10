شكرا لقرائتكم خبر عن عبر 17 موقعا.. الإجابة على أسئلة قاصدي المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - 255 جولة لمنع من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة

وفرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلةً في إدارة شؤون إرشاد السائلين خدمات عديدة للإجابة على أسئلة قاصدي المسجد الحرام حرصاً منها على سلامة وإيصال الفتوى الصحيحة للزوار والمعتمرين، عبر ما يقارب (17) موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، يقوم عليها عدد من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار (24) ساعة.

أوضح ذلك مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام سلطان بن سعد البقمي، أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك المعتمرين والإجابة على استفسارات وأسئلة الزوار من داخل وخارج المسجد الحرام، كما تنفذ عدداً من الجولات الرقابية حيث بلغت (٢٥٥) جولة لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة، مما يؤكد حرص الإدارة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوار والمعتمرين.

وأكد أن عدد المستفيدين من إجابة السائلين خلال الربع الأول من السنة الهجرية ١٤٤٣هـ بلغ (٦٢,٢٤٧) فيما بلغت عدد الأسئلة (٧٠,٢٨٧)، وأضاف أن عدد المستفيدين من الفتوى عن طريق الهاتف المجاني لإجابة السائلين بلغ (٢٤,٠٧٣). وأشار مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام أن الإدارة خصصت رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف المجاني: ٨٠٠١٢٢٢٤٠٠ ٨٠٠١٢٢٢١٠٠