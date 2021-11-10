إصابات كورونا العالمية تتجاوز 250.79 مليون حالة

محمد بن مسعود - الدمام - وصل إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و314 ألفا و883

تجاوز عدد المصابين بفيروس “كورونا” على مستوى العالم 250.79 مليون حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 5 ملايين و314 ألفاً و883 حالة، بحسب إحصاء لـ “رويترز”.

وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.