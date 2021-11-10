إصابات كورونا العالمية تتجاوز 250.79 مليون حالة

تجاوز عدد المصابين بفيروس “كورونا” على مستوى العالم 250.79 مليون حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 5 ملايين و314 ألفاً و883 حالة، بحسب إحصاء لـ “رويترز”.
وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.
10 نوفمبر 2021 – 5 ربيع الآخر 1443 08:49 AM
وصل إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و314 ألفا و883إصابات كورونا العالمية تتجاوز 250.79 مليون حالة
تجاوز عدد المصابين بفيروس “كورونا” على مستوى العالم 250.79 مليون حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 5 ملايين و314 ألفاً و883 حالة، بحسب إحصاء لـ “رويترز”.
وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.
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