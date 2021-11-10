اختتام فعاليات معسكر التخطيط المهني الأول بجامعة طيبة بالمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ المدينة المنورة:
اختتمت جامعة طيبة بالمدينة المنورة ممثلة في الكلية التطبيقية أمس فعاليات معسكر التخطيط المهني الأول “طريق الوصول لوظيفة المستقبل ” وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية التطبيقية بالجامعة.
ويسعى المعسكر الذي استهدف الطلاب والطالبات المستجدين في الكلية وفروعها ، لصناعة مواطن منافس عالميا وفق برنامج تنمية القدرات البشرية لرؤية المملكة 2030، وهو أحد المبادرات الإستراتيجية للكلية التطبيقية بالجامعة كما أنه يُمكِّن المشاركين من اكتشاف الميول المهنية وتصميم خطط بناء القدرات المهنية لوظائف المستقبل وإعداد الخطة التدريبية السنوية لتطوير القدرات المهنية للمشاركين .
وتضمنت فعاليات معسكر التخطيط المهني الأول مجموعة من الورش التطبيقية المكثفة وأدوات التدريب من ضمنها الألعاب والمحاكاة والأنشطة الجماعية والجلسات الاستشارية، حيث حصل المشاركين في المعسكر على شهادة دورة (التخطيط المهني الاحترافي) من الكلية التطبيقية، بالإضافة إلى جلسات استشارية مع متخصصين في الإرشاد المهني والتسجيل في حاضنة تنمية القدرات البشرية بالكلية التطبيقية.
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