طيران ناس يُطلق أولى رحلاته الدولية إلى «العُلا» القادمة من دبي والكويت والرياض وجدة والدمام

الرياض - محمد عبدالله - أعلن طيران ناس الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن التوسع في شبكة وجهاته، والبدء بأولى رحلاته الدولية المباشرة إلى مطار العلا الدولي .

وابتداءً من 19 نوفمبر 2021، ستنطلق أولى رحلات طيران ناس الدولية إلى العلا من دبي والكويت، بالإضافة إلى تسيير رحلات داخلية جديدة من العلا إلى كل من الرياض، الدمام وجدة.

ويعد هذا التشغيل هو الأول للمسافرين الدوليين من وإلى مدينة العلا، وذلك بالاستمتاع بالسفر المباشر إلى أحد أهم وأكثر المواقع الأثرية والتاريخية شهرة في العالم.

وسيتم تدشين أولى رحلات طيران ناس الدولية إلى العلا من مطار دبي الدولي، وذلك خلال حفل خاص يحتفي بتاريخ العلا وتراثها، وإنجازات طيران ناس، الحائز على جوائز سكاي تراكس العالمية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس بندر المهنا عن سعادته بأن يكون طيران ناس هو المشغل الأول للرحلات الدولية إلى مدينة العلا، مبيناً أن ذلك يأتي امتداداً لالتزام طيران ناس بالإستراتيجية التوسعية، لاسيما وأن العلا أحد أهم المواقع التاريخية في المملكة، وذلك بهدف تسهيل تجربة السفر المباشر لزوار مدينة العلا والاطلاع على تراثها العريق.

وأكد أن الشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا ستُشكل أحد العناصر الرئيسة المسهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية إقليمية وعالمية رائدة.

من جانبه، أوضح رئيس قطاع تسويق وإدارة الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز أن العلا كانت ملتقى الحضارات القديمة لآلاف السنين، وقد استقبلت واحة العلا العديد من المسافرين والمستوطنين الذين شاركوا بضائعهم وأفكارهم وبنوا عدة مجتمعات عريقة، لافتاً النظر إلى تسيير أولى الرحلات الدولية من وإلى العلا هو خطوة مهمة في سبيل عودة العلا إلى سابق عهدها كملتقى للحضارات والأفكار، متطلعاً إلى العمل مع طيران ناس في استقبال المزيد من الزوار الدوليين والإقليميين لتجربة هذه الوجهة الأثرية الهامة.

وسيكون جدول الرحلات الدولية والداخلية من وإلى العلا :

4 رحلات أسبوعية بين العلا والرياض.

3 رحلات أسبوعيًّا بين العلا ودبي.

3 رحلات أسبوعيًّا بين العلا وجدة.

3 رحلات أسبوعيًّا بين العلا والدمام.

ورحلتان أسبوعيًّا بين العلا والكويت.

مع هذا الإنجاز الجديد يؤكد طيران ناس التزامه بتقديم خيارات وجهات سفر بكل سهولة ويسر، تلبي توقعات المسافرين. كما يسعى طيران ناس إلى مواكبة الطلب المتزايد في صناعة السفر والسياحة، والذي يُتوقع أن يشهد نمواً كبيراً في الفترة المقبلة، مع استمرار التعافي في دول العالم من التداعيات غير المسبوقة لوباء COVID-19.

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