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نائب وزير الدفاع يلتقي مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن

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الرياض - محمد عبدالله - التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن تيم ليندركينغ، وجرى -خلال اللقاء- بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة في الشأن اليمني.

وأكد نائب وزير الدفاع خلال اللقاء التزام التحالف بقيادة المملكة العربية بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحافظ على أمن المنطقة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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