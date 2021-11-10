“خالد بن سلمان” يبحث مع مبعوث أمريكا إلى اليمن مستجدات الأوضاع بالساحة اليمنية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد التزام التحالف بدعم الحكومة والشعب اليمني ودفع الجهود للتوصل إلى حل سياسي

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، في الرياض مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن، السيد تيم ليندركينغ. وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة في الشأن اليمني.

وتفصيلاً، أكد نائب وزير الدفاع خلال اللقاء التزام التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحافظ على أمن المنطقة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد سعيد آل جابر، والمدير العام لمكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.