محمد بن مسعود - الدمام - “التحالف”: استهداف منظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية جنوب مأرب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-10 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عملية استهداف لمنظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية جنوب مأرب. 10 نوفمبر 2021 – 5 ربيع الآخر 1443 01:14 AM أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عملية استهداف لمنظومة دفاع جوي للميليشيات الحوثية جنوب مأرب.

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