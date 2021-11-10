بوتين يبحث مع مجلس الوزراء التأثير السلبي لأزمة الطاقة على الاقتصاد الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - قال الكرملين إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيناقش اليوم الأربعاء، في اجتماع مع مجلس الوزراء، إجراءات لمنع التأثير السلبي لأزمة الطاقة على الاقتصاد الروسي.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين أن النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف سيقوم بتقديم تقرير حول المسألة، مضيفا أن وزير الزراعة ديمتري باتروشيف سيشارك في مناقشة الوضع مع تزويد السوق المحلي بالمنتجات الغذائية.

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وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، أشار بوتين إلى المخاطر التي تواجه روسيا من أزمة الطاقة في أوروبا في اجتماع مع الحكوم

وقال الرئيس الروسي إنه بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، ستنشأ مشاكل في الصناعات ذات الصلة، لافتا إلى قطاع الزراعة محفوف بصعوبات خطيرة، بما في ذلك في روسيا، مع زيادة الضغط على أسعار الأسمدة.

وفي هذا الصدد، طلب بوتين من الحكومة بحلول الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني تقديم مجموعة من الإجراءات التي من شأنها ضمان مصالح المزارعين الروس وتقييد ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

تواصل الأسعار في سوق الطاقة الأوروبية الارتفاع هذا العام، مسببة في مشاكل مزمنة للحكومات ومن ورائها الشعوب التي تتحمل في النهاية الفاتورة، والأكثر إثارة للقلق أنه في ظل انتعاش الاقتصاد من المرجح أن تستمر الأسعار بالنمو.

منذ بداية سبتمبر/ أيلول الجاري، ارتفعت أسعار الكهرباء في العديد من الدول الأوروبية كألمانيا وفرنسا بنسبة 36% و48% على التوالي، وتحوم حاليا حول 160 يورو (189 دولارا) لكل ميغا واط/ ساعة، وهو مستوى قياسي، بحسب “تقرير لمجلة الإيكونوميست”.

أما في بريطانيا، وصلت الأسعار إلى 385 جنيها إسترلينيا (532 دولارا)، بعد أن كانت حوالي 147 جنيها إسترلينيا قبل أسابيع قليلة، وهو مستوى مرتفع جدا، إذ يعادل أضعاف السعر المسجل في ألمانيا وفرنسا.