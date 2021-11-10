محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على السبعه الشروط التي طلبها الإنتقالي من الشرعية..

اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي , حكومة هادي بتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض , ملوحا بالانسحاب من الحكومة التي يملك فيها خمسة حقائب وزارية .

البيان الصادر عن الانتقالي حمل الحكومة مسؤولية التدهور المتسارع في الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية على نحو كارثي يهدد حياة المواطنين ويؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار وتنامي نشاط الجماعات الارهابية الذي تجلى في عودة الاغتيالات والتفجيرات في محافظات الجنوب وفق نص البيان .

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وجاء في بيان الانتقالي الذي صدر بعد زيارة المبعوث الأمريكي الى المدينة وتجاهل قياداته , ” الانتقالي اكد مرارا وتكرارا جاهزيته لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لكن هذا الموقف قوبل بمزيد من التعنت والرفض من الطرف الاخر الذي تجلى في انحراف بوصلة الحرب باتجاه اختلاق معارك جانبية من قبل اطراف داخل الشرعية على رأسها جماعة الاخوان المسلمين التي تمضي في تسليم المناطق للمليشيات الحوثية فضلا عن استمرار الطرف الاخر بإصدار قرارات احادية غير توافقية خلافا لما ينص عليه الاتفاق “.

واكد الانتقالي ان صبره بلغ مداه ولن يطول اكثر ما لم تتخذ اجراءات وتدابير عاجلة ومزمنة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض .

وحدد الانتقالي سبعة مطالب عاجلة وفي مقدمة ذلك تعيين محافظين ومدراء امن لمحافظات الجنوب, تشكيل الوفد التفاوضي المشترك و التوافق على ادارة جديدة للبنك المركزي وايداع ايرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك وغيرها في البنك المركزي في عدن, و اعادة تشكيل وتفعيل الهيئات الاقتصادية والرقابية ( المجلس الاقتصادي الاعلى, هيئة مكافحة الفساد, الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) وكذا اعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية ونقل القوات الى الجبهات .

ملوحا بالانسحاب من الحكومة , بالقول انه لن يكون اداة في تركيع ابناء الشعب .