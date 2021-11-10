محمد بن مسعود - الدمام - هذا ما قالته جماعة الحوثي بشأن وساطة تخص “مدينة مأرب”

علّقت جماعة الحوثي على ما تداوله عدد من النشطاء بشأن وساطة توقف تقدمها على مدينة مأرب التي باتت شبه مُحاصرة من جميع الاتجاهات.

وقال المذيع في قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، علي ظافر، عبر تغريدة على تويتر، نقلا عن مصدر وصفه بـ”المسئول”، إن “كل ما يقال عن وساطات حول الوضع في مارب غير صحيح لا عربية ولا أجنبية ولا أممية”.

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إلا أن القيادي البارز في صفوف الجماعة ومسئول علاقاتها الخارجية، حسين العزي، كان قد تحدث في تدوينة على منصة “تويتر”، عن تلقيهم رسائل من حزب الإصلاح، قلائلا: “تلقينا رسائل ودية من الإخوة العقلاء في حزب الإصلاح ، وبدورنا وضعناهم في صورة الحلول الموضوعية والإجراءات المطلوبة”.

ولم يكشف العزي عن تفاصيل أخرى، بينما مراقبون أكدوا أنها على علاقة بمعارك مأرب التي شارف وصولها مدينة مأرب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب مقاتلي الجماعة من مدينة مأرب وتطويقها من عدة اتجاهات، وعقب توقعات أبدتها مصادر عسكرية مطلعة بقرب سقوط المدينة.