محمد بن مسعود - الدمام - خطير جدا.. إذا استيقظت من النوم ووجدت لعاب على وسادتك فهو مؤشر الى امور تؤثر على صحتك

قد يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة سيلان اللعاب عند الاستيقاظ من النوم وهذا قد يكون مؤشر إلى العديد من الأمور والامراض الخطيرة التي تؤثر على الصحة فلابد من أن يتم معالجة هذا الامر حتى لا تحدث أي مضاعفات على الجسم والصحة، وهذا لأن سيلان اللعاب من الأمور الغير طبيعية فلابد من ان يحتفظ الفم باللعاب الموجود فيه ، وفي حالة حدوث هذا فقد يكون هذا بسبب التعرض إلى التهابات الجيوب الأنفة واللوزتين وغيرها من الأسباب.

أسباب سيلان اللعاب

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ينتج سيلان اللعاب عن مجموعة من الأسباب المختلفة التي قد نتعرف عليها والتي تتمثل في التهابات الحلق والحساسية والحمل والتسمم من خلال استنشاق أحد المبيدات الحشرية الخطيرة، والاتجاع في المرئ والخلل في صحة المعدة والإصابة بالصرع وفي بعض الحالات التي ينام فيها الشخص على الظهر، وهناك مجموعة من الأمراض العصبية التي ينتج عنها سيلان من الفم مثل مرض التوحد ومرض التصلب اللويجي والشلل الارتعاشي ومرض باركنسون ومتلازمة داون

أعراض سيلان اللعاب من الفم

يبدأ الشخص في ملاحظة نزول لعاب من فمه أثناء النوم ويتواجد هذا اللعاب على الوسادة أثناء الاستيقاظ من النوم، وقد يتم علاج هذه المشكلة من خلال مجموعة من الخطوات أولها أن يتم النوم على الظهر حتى يتم التخلص من مشكلة سيلان اللعاب التي يعاني منها الكبار والصغار أثناء النوم، من الممكن أخذ علاج من خلال استشارة الطبيب حتى يتم الشفاء من هذه المشكلة مثل دواء سكوبلامين وعقار الأتروبين والحقن الموضوعية للأعصاب ودواء روبينول، حتى يتم التخلص من هذه الأعراض بشكل نهائيا للاستمتاع بصحة عالي