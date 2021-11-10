محمد بن مسعود - الدمام - دولة خليجية تتعهد بدعم اليمن بـ90 مليون دولار تعهدت دولة قطر بدعم الأمن الغذائي والتغذية لخطة استجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن، بقيمة 90 مليون دولار أمريكي. وقالت صحيفة العرب القطرية، إن قطر وقعت اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي تبلغ مدتها 12 شهراً ويستفيد منها 7,621,932 شخصاً، تشمل المساعدة الغذائية العامة، وتوفير أغذية مخصصة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وتوفير استشارات صحية وغذائية. قد يهمك ايضاً وأضافت أن المشروع يهدف إلى تثقيف المجتمع عن السلوكيات الغذائية الإيجابية، بالإضافة إلى تقديم “الخدمة الجوية الإنسانية” لنقل المتطوعين والموظفين دولياً وداخل اليمن.

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