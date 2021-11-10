محمد بن مسعود - الدمام - 3 عادات غذائية تسبب الصلع وتساقط الشعر لدى الذكور والإناث.. تعرف عليها وتجنبها فورًا

فقدان الشعر ليس بالأمر غير المألوف لدى كل من الرجال والنساء ، ولكن بالنسبة لبعض الناس يمكن أن يكون الأمر مؤلمًا. يمكن أن يفقد الناس ما بين 50 و 100 شعرة في اليوم ، ولن يلاحظ الكثيرون حدوث ذلك.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ( NHS) إن تساقط الشعر ليس شيئًا يدعو للقلق ، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون علامة على حالة طبية. وتضيف أن الطبيب العام يجب أن يكون قادرًا على إخبارك بما يسبب تساقط شعرك من خلال النظر إلى شعرك. بالنسبة للنساء الأكبر سنًا ، تساهم التغيرات الهرمونية المرتبطة بانقطاع الطمث أيضًا في تساقط الشعر. إذا كان تساقط الشعر اليومي أكبر من 100 شعرة في اليوم ، فقد يحدث ترقق تدريجي. غالبًا ما يصبح هذا ملحوظًا بشكل متزايد في السنوات اللاحقة ، عندما يتباطأ نمو الشعر.

قد يهمك ايضاً

على الرغم من أن الشعر يأتي بأشكال مختلفة وقد يختلف من شخص لآخر ، إلا أنه مصنوع إلى حد كبير من نفس المواد.

وفقًا لمؤسسة Manipal Health Enterprise ، هناك عدد من عادات الأكل التي يمكن أن “تؤدي إلى تساقط الشعر المفرط”.

تقول أن اتباع نظام غذائي منخفض البروتين يمكن أن يسبب تساقط الشعر ، ويمكن شراء البروتين من العدس والسبانخ والفول والتوفو كمصادر للبروتين.

تقول أن فيتامين أ مهم ، ولكن الإفراط في تناول فيتامين أ يمكن أن يؤدي إلى ترقق الشعر وتساقطه.

ويضيف أن نقص الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى آثار ضارة على الشعر والأظافر.

يمكن أن يكون لفقدان الوزن واستعادته بشكل متكرر تأثير على شعرك ، مما يجعله هشًا.

ومع ذلك ، هناك بعض العلاجات التي يمكن أن تساعد ، بالإضافة إلى إجراء تغييرات على نظامك الغذائي.

فيناسترايد ومينوكسيديل هما العلاجان الرئيسيان لصلع النمط الذكوري. يمكن أيضًا استخدام المينوكسيديل لعلاج الصلع الأنثوي النمطي. يجب على النساء عدم استخدام فيناسترايد.

تقول عيادة كليفلاند: “من المهم ملاحظة أن النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث يجب ألا يتناولن أدوية لعلاج تساقط الشعر دون استخدام وسائل منع الحمل.

“العديد من الأدوية ، بما في ذلك المينوكسيديل والفيناسترايد ، ليست آمنة للحوامل أو النساء اللواتي يرغبن في الحمل.”

تتوفر بعض الباروكات في NHS ، ولكن قد تضطر إلى الدفع ما لم تكن مؤهلاً للحصول على مساعدة مالية.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS أن بعض أنواع تساقط الشعر دائمة ، مثل نمط الصلع عند الذكور والإناث. تشير التقديرات ، على سبيل المثال ، إلى أن حوالي 40 بالمائة من النساء اللواتي يبلغن من العمر 70 عامًا أو أكثر يعانين من الصلع الأنثوي.

الثعلبة الأندروجينية هي شكل شائع لتساقط الشعر لدى الرجال والنساء من مختلف الأعمار. إذا كان فقدان شعرك يسبب لك الضيق ، فقد يكون طبيبك قادرًا على مساعدتك في الحصول على بعض الاستشارة.

يمكن أن يكون سبب تساقط الشعر المرض والتوتر وفقدان الوزن وبعض علاجات السرطان ونقص الحديد.

في بعض الأحيان يمكن أن تكون علامة على وجود حالة طبية ، لذلك إذا كنت تعاني من تساقط الشعر المفاجئ أو بدأت في تطوير بقع صلعاء ، توصي NHS باستشارة طبيبك.

تنص Mayo Clinic على ما يلي: “قد ترغب في تجربة طرق مختلفة للعناية بالشعر للعثور على طريقة تجعلك تشعر بتحسن في شكل شعرك.

“على سبيل المثال ، استخدم منتجات تصفيف الشعر التي تضيف حجمًا ، أو تلوين شعرك ، أو اختر تسريحة شعر تجعل الجزء المتسع أقل وضوحًا ، أو استخدم الشعر المستعار أو وصلات الشعر. تعامل دائمًا مع شعرك بلطف “.

مع تقدمنا ​​في العمر ، هناك ميل لأن تصبح ألياف الشعر لدينا أدق وأقصر وقد نعاني من تساقط الشعر أو الشيب.

تقول عيادة كليفلاند: “إذا كان الجزء من شعرك يتسع ، أو وجدت بقعًا صلعاء ، أو كنت تتساقط أكثر من 125 شعرة يوميًا ، فمن المحتمل أنك تعاني من تساقط الشعر وتحتاج إلى زيارة طبيب أمراض جلدية.”

ويضيف: “هناك نوعان من تساقط الشعر والعديد من الأسباب المحتملة.”