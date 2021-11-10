محمد بن مسعود - الدمام - 4 أعرض اذا ظهرت عليك فسارع الى الطبيب فورا قبل ان تقع الكارثة وتدفع حياتك ثمنا للاهمال

تحدث الجلطة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم عن جزء من الدماغ، وأثناء الجلطة الدماغية، كل دقيقة مهمة، إذ يمكن أن يقلل العلاج السريع من تلف الدماغ الذي قد تسببه السكتة الدماغية، ويوجد العديد من الأعراض التي تُنذر بالإصابة الجلطة الدماغية، فما هي؟

الأعراض الأولية للجلطة الدماغية -خدر أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصةً في جانب واحد من الجسم، وفق(سيدتي).

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-ارتباك مفاجئ أو صعوبة في التحدث أو صعوبة فهم الكلام.

-صعوبة مفاجئة في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.

-صعوبة مفاجئة في المشي، أو دوار، أو فقدان التوازن، أو قلة التنسيق.

-صداع شديد مفاجئ من دون سبب معروف.

العلاجات السريعة تنقذ حياة المريض

وتتوفر علاجات السكتة الدماغية التي تعمل بشكل أفضل فقط إذا تمَّ التعرّف على السكتة الدماغية وتشخيصها في غضون 3 ساعات من ظهور الأعراض الأولى، وإذا كنت تعتقدين بأن شخصاً ما قد يكون مصاباً بسكتة دماغية، فقومي بإجراء الاختبارات البسيطة التالية:

– الوجه: اطلبي من الشخص أن يبتسم، هل يتدلى جانب واحد من الوجه؟ وإذا حدث ذلك فهو مصاب بسكتة دماغية.

– الذراعين: اطلبي من الشخص رفع ذراعيه، وتأكدي أن ذراعاً واحدة لا تتدلى إلى الأسفل.

-التحدث: اطلبي من الشخص أن يكرر عبارة بسيطة، ولاحظي هل الكلام غير واضح أم غريب؟ واحرصي على ألا تقودي سيارتك إلى المستشفى أو تدعي شخصاً آخر يأخذ المريض إليها، اتصلي بسيارة إسعاف حتى يتمكن الطاقم الطبي من بدء العلاج المنقذ للحياة، في طريقه بالمريض إلى غرفة الطوارئ.