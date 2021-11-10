مهاجرون يعبرون مشيا حدود بيلاروس إلى الأراضي البولندية

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت الإذاعة البولندية، اليوم الاربعاء، بأن مجموعتين كبيرتين من المهاجرين الآسيويين والأفارقة القادمين من أراضي بيلاروس، تمكنتا من عبور الحدود والوصول إلى الأراضي البولندية.

موسكو – سبوتنيك. وقالت الإذاعة البولندية، نقلا عن متحدثة باسم الإدارة المحلية لحرس الحدود، إن “المجموعتين اقتحمتا الحواجز التي أقامتها السلطات البولندية على الحدود، وتمكنتا من اختراقها، حيث تضم كل مجموعة عدة عشرات من الأشخاص”.

© AP Photo / Petros Giannakouris

وأعلنت الشرطة البولندية، اليوم توقيف حافلة كانت تقل ناشطين ألمانيين في المجال الإنساني متوجهة إلى الحدود مع بيلاروس، لمساعدة المهاجرين.

هذا وتمكنت قوات حرس الحدود البولندية من إعادة بعض المهاجرين إلى الأراضي البيلاروسية، بينما تستمر عمليات البحث عن الآخرين.

وأكدت السلطات البولندية، في وقت سابق، فإن هناك ما بين ألفين و4 آلاف شخص بالقرب من الحدود بين بيلاروس وبولندا، يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم أن بلاده تؤيد فرض عقوبات أوروبية جديدة على بيلاروس، متهما الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأنه يرسل المهاجرين إلى حدود بلاده مع بولندا في “استغلال عديم الضمير” لضعفهم.

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