محمد بن مسعود - الدمام - قبل أيام من زفافها.. طلاق فنانة شهيرة والصدمة تجتاح الوسط الفني (فيديو)
نشر الفنان المصري الشاب محمود المهري، عبر حسابة الخاص على اسنتغرام خبر انفصاله عن خطيبته الفنانة منة عرفة، بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.
وكتب محمود المهدي:” تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”.
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وكانت الفنانة الشابة منة عرفة، قد روجت لأغنيتها الجديدة،ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام،و ظهرت فيه وهي تردد كلمات الأغنية بطريقة مرحه.
وكانت الفنانة الشابة منة عرفة تستعد لإقامة حفل زفافها على الفنان محمود المهدي خلال الفترة القليلة المقبلة ،حيث أعلن زوجها الفنان محمود المهدى عبر حسابه بموقع إنستجرام قائلا :”العد التنازلي للغسالة ابتدى قريب أوي هنعلن عن معاد فرح الفار السندق.. كم واحد مستني”، لا انه فاجاها بالانفصال.
وكانت احتفلت الفنانة منة عرفة، بعقد قرانها على الفنان محمود المهدى، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.
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