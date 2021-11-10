التحالف يستهدف منظومة دفاع جوي لميليشيا الحوثي جنوب مأرب

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، استهداف منظومة دفاع جوي تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية في جنوب مأرب.

وفي وقت سابق أمس، نفذ التحالف سلسلة غارات جوية في مختلف جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب، مكبدًا المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي السياق ذاته، باشرت قوات الجيش اليمني مسنودة بالقبائل والمقاومة، معارك وصفها بـ«الأعنف» ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في جبهة مأرب الجنوبية، وكبدت خلالها الميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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