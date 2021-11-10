محمد بن مسعود - الدمام - وردنا الآن : ناشط إعلامي يكشف تسليم مدينة مأرب للحوثيين مقابل عدم المساس بممتلكات حزب الإصلاح.

ذكر نشطاء سياسيون واعلاميون أن قيادة حزب الإصلاح تزج بأابناء القبائل في حرب مأرب التي حصدت الكثير من الأرواح.

وأكد النشطاء أن حزب الإصلاح بعد ان حرض ابناء المحافظة في مواجهة الحوثيين والتي راح ضحيتها مئات الضحا يا يفاوض سلطة صنعاء على تسليم مدينة مأرب دون اقتتال على شريطة أن تسلم ممتلكات قيادات الحزب الإخواني.

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حيث غرد النشاط الإعلامي على حسابه في تويتر قائلاً في الوقت الذين يدفعون بأابناء الناس الى المحارق قيادات حزب الإصلاح تفاوض سرا سلطات صنعاء على تسليم مدينة مأرب على شريطة عدم المساس بممتلكاتهم فيها.

وفي ذات السياق أحكمت قوات صنعاء الإطباق على مأرب من ثلاثة اتجاهات لتضيق الخناق على قوات هادي عند تخوم مدينة مأرب.

ففي اليومين الماضيين شنت قوات صنعاء مسندوة بقبائل مأرب هجوما واسعا على معسكر أم ريش الذي تتخذه قوات هادي مكانا لإدارة العلميات العسكرية بعد أن فقدت معسكر تداوين.

جريدة الأخبار اللبنانية ذكرت في تقرير صحفي أن قوات صنعاء احرزت تقدما في أكثر من مسار عسكري، موضحات وصول تلك القوات الى منطقة الأعيرف الاستراتيجية المطلّة على نقطة الفلج، والتي تطلّ بدورها على منطقة الأشراف الواقعة في نطاق الأحياء الجنوبية لمدينة مأرب.

وذكر التقرير أنه وبسقوط منطقة الفلج، تكون قوات صنعاء قد فرضت سيطرتها على 90% من سدّ مأرب من كلّ الاتجاهات.

وتؤكد مصادر قبلية، بأن قوات صنعاء أسقطت عسكرياً منطقة العمود القريبة من مدينة مأرب بعد 72 ساعة من المواجهات العنيفة.

ويرى محللون عسكريون أن التصريحات الهزيلة للقيادي بحزب الإصلاح سلطان العرادة توحي بقرب سقوط المدينة بيد الحوثيين وأن الشرعية والتحالف عجزوا في الحفاظ على مأرب.

