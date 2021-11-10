محمد بن مسعود - الدمام - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مواجهة ودية، السبت المقبل، أمام نظيره الرائد، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن إطار تحضيرات الفريقين لبقية منافسات الموسم الرياضي.
وقد استأنف الفيصلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي بقيادة دانييل راموس والجهاز الفني المساعد بعد الإجازة التي منحت للاعبين.
وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب تمارين بدنية متعددة تحت إشراف مدرب اللياقة جواو موريرا.
تحضيرًا لخوض بقية المباريات .. الفيصلي يلتقي الرائد في المجمعة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-09
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مواجهة ودية، السبت المقبل، أمام نظيره الرائد، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن إطار تحضيرات الفريقين لبقية منافسات الموسم الرياضي.
وقد استأنف الفيصلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي بقيادة دانييل راموس والجهاز الفني المساعد بعد الإجازة التي منحت للاعبين.
وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب تمارين بدنية متعددة تحت إشراف مدرب اللياقة جواو موريرا.
09 نوفمبر 2021 – 4 ربيع الآخر 1443
10:06 PM
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مواجهة ودية، السبت المقبل، أمام نظيره الرائد، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن إطار تحضيرات الفريقين لبقية منافسات الموسم الرياضي.
وقد استأنف الفيصلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي بقيادة دانييل راموس والجهاز الفني المساعد بعد الإجازة التي منحت للاعبين.
وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب تمارين بدنية متعددة تحت إشراف مدرب اللياقة جواو موريرا.
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