محمد بن مسعود - الدمام - عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعد 5 أيام راحة منحها الجهاز الفني للاعبيـن، عقب نهاية المواجهة الماضية، خلال فترة توقف المسابقات الحالية.

بدأ المدرب “هاسي” الحصة التدريبية باجتماع في وسط الملعب، تناول فيه البرنامج اللياقي التكتيكي للفريق خلال الفترة القادمة.

واستهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين لياقية مكثفة بدأت بتدريبات الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك، ثم الجري على مسافات مختلفة حول ملعب التدريبات.

وقسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعات وتم تنفيذ العديد من التدريبات البدنية الخاصة بالاسترجاع اللياقي، فيما أدى حراس المرمى تدريبات قوية ومكثفة رفقة مدرب الحراس الهولندي ماكس دي يونج. بغياب الدوليين .. الأهلي يعاود تدريباته و”هاسي” يحدد برنامج التوقف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-09 عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعد 5 أيام راحة منحها الجهاز الفني للاعبيـن، عقب نهاية المواجهة الماضية، خلال فترة توقف المسابقات الحالية.

بدأ المدرب “هاسي” الحصة التدريبية باجتماع في وسط الملعب، تناول فيه البرنامج اللياقي التكتيكي للفريق خلال الفترة القادمة.

واستهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين لياقية مكثفة بدأت بتدريبات الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك، ثم الجري على مسافات مختلفة حول ملعب التدريبات.

وقسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعات وتم تنفيذ العديد من التدريبات البدنية الخاصة بالاسترجاع اللياقي، فيما أدى حراس المرمى تدريبات قوية ومكثفة رفقة مدرب الحراس الهولندي ماكس دي يونج. 09 نوفمبر 2021 – 4 ربيع الآخر 1443 09:43 PM عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعد 5 أيام راحة منحها الجهاز الفني للاعبيـن، عقب نهاية المواجهة الماضية، خلال فترة توقف المسابقات الحالية.

بدأ المدرب “هاسي” الحصة التدريبية باجتماع في وسط الملعب، تناول فيه البرنامج اللياقي التكتيكي للفريق خلال الفترة القادمة.

واستهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين لياقية مكثفة بدأت بتدريبات الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك، ثم الجري على مسافات مختلفة حول ملعب التدريبات.

وقسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعات وتم تنفيذ العديد من التدريبات البدنية الخاصة بالاسترجاع اللياقي، فيما أدى حراس المرمى تدريبات قوية ومكثفة رفقة مدرب الحراس الهولندي ماكس دي يونج.

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