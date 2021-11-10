محمد بن مسعود - الدمام - قيادي مؤتمري : هكذا كانت ستنتهي الحرب في مأرب خلال أغسطس الماضي
قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام “فرع صنعاء ” ووزير التعليم العالي في حكومة بن حبتور الشيخ حسين حازب إن أبناء مأرب موافقين على مبادرة زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي ومتمسكين بها، ويحملون المسؤولية لمن لم يقبلها .
وأضاف الشيخ حازب والذي ينتمي لمحافظة مأرب ، في تصريحات لصحيفة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين بأن : “مبادرة مأرب لو قبلت من الطرف الآخر عليها لأوقفت الحرب من أغسطس الماضي” ، مشيرا إلى أن مبادرة مأرب منصفة وكفيلة بأن تنهي الحرب وعرضت على عمان والسعودية والامم المتحدة والمبعوث الأمريكي ورفضت .
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وكان رئيس الوفد الحوثي المفاوض محمد عبدالسلام ، عبر قناة المسيرة ، قد كشف عن تفاصيل المبادرة التي قُدمها زعيم الحوثيين للوفد العماني اثناء زيارتهم للعاصمة صنعاء وتتضمن “الالتزام بحصص المحافظات الأخرى من النفط والغاز وتشكيل لجنة مشتركة لإصلاح أنبوب صافر رأس عيسى ، ووجود إدارة مشتركة من أبناء محافظة مأرب للحفاظ على الأمن والاستقرار وإخراج عناصر القاعدة وداعش ، كما تضمنت – بحسب عبدالسلام – ضمان حرية التنقل والإفراج عن كل المخطوفين وتعويض المتضررين وعودة المهجرين من أبناء مأرب إلى مناطقهم، ووضع عائدات سفن المشتقات النفطية في الحديدة لصالح المرتبات” .
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