محمد بن مسعود - الدمام - مؤشرات انفجار كبير تشهده اليمن وانتفاضة عارمة.. (تفاصيل)

تزداد الأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن سوء، نتيجة تدهور سعر العملة المحلية وانقطاع الرواتب وارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية، الأمر الذي ضاعف نسبة الفقر والمجاعة في البلاد، رافقه انفلات أمني غير مسبوق، ما أنتج سخط شعبي واسع، وخروج تظاهرات في عدة محافظات ضد حكومة الرئيس هادي والتحالف العربي.

مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واسعة ومستمرة أطلقها عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، تتهم التحالف العربي “بتدمير اقتصاد اليمن”، وتطالبه بمغادرة البلاد.

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الحملة التي اشتعلت بها منصة “تويتر”، منذ أمس الإثنين، تحت هاشتاغ #التحالف_يدمر_اقتصاد_اليمن، سلطت الضوء على ما اعتبرته “الدور الاساسي للتحالف في تدمير الاقتصاد اليمني”، وتسببه في المجاعة باليمن.

وتساءل المحلل السياسي الدكتور كمال البعداني، في تغريدة على تويتر مذيلة بوسم الحملة، عن “ما هو الضرر الذي سيلحق بدول التحالف اذا سمحت لليمن بتصدير الغاز والنفط من اجل تحسين قيمة الريال اليمني والوضع الإقتصادي بصفة عامة؟، لماذا يصرون على زيادة معاناتنا بل ويتلذذون بذلك؟ لماذا لماذا لماذا؟”.

أما المستشار الإعلامي السابق للسفارة اليمنية بالرياض، أنيس منصور، فقد تناول العديد من القضايا بشأن الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد واتدهور العملة وتزايد نسبة المجاعة في اليمن، مؤكدا أن “التحالف العربي سبب رئيس في كل هذه المعاناة”.

كما أرفق منصور في تغريدة أخرى على تويتر، مقطع فيديو لعدد من المواطنين في عدة مدن ومحافظات يشكون صعوبة الوضع المعيشي والمجاعة وطالبوا برحيل حكومة الرئيس هادي والتحالف العربي اللذان اتهماهما بالتسبب في معاناتهم، وعلق منصور على ذلك بالقول، إن “هذا انين وحديث الشارع اليمني والشعب من سبب المجاعة وتدمير الاقتصاد”.

ناشط سقطري على تويتر، يؤكد أن “التحالف أتضح أنه معول للهدم، لم يأتي لمناصرة الشرعية بل لدفنها واستغلال غبائها ودفن 30مليون جوعاً”.

واتهم النشطاء، التحالف العربي، “بمنع تشغيل الموانئ وتصدير الغاز وتحويل ثاني أكبر منشاة لتصدير الغاز باليمن إلى ثكنة عسكرية تابعة له”.

إلى ذلك، شهدت مديرية ردفان بمحافظة لحج تظاهرة حاشدة، صباح اليوم الثلاثاء، هتف المشاركين فيها بعبارات مناهضة للتحالف العربي تنديدا بالتدهور الاقتصادي، ومن تلك الهتافات التي تخللت التظاهرة أو ما تسمى بـ”انتفاضة الجياع”، ووثقتها عدسات الكاميرا: “لا تحالف بعد اليوم”، “يا بن زايد يا كذاب انت زعيم للإرهاب”.

وتشهد اليمن وفق منظمات حقوقية دولية أكبر مجاعة في العالم، وتدهور اقتصادي حاد مع انهيار كبير للعملة، إذ وصلت قيمة الدولار الواحد إلى 1500 ريال يمني، ما تسبب بارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية بنسبة 300%، مع قدرة شرائية شبه منعدمة في ظل انقاع الرواتب.