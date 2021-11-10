شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى ارتجاع المريء أكثر عرضة لمضاعفات «كوفيد- 19» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت دراسة حديثة أجراها معهد QIMR Berghofer للبحوث الطبية في أستراليا، أن الأشخاص الذين يصابون بالارتجاع الحمضي أو ارتجاع المريء قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، بحسب ما نشرت «دايلى ميل» البريطانية.

وأوضحت الدراسة أن الجينات التي يمكن أن تسبب أمراض الجهاز الهضمي مرتبطة بزيادة بنسبة 15 % في خطر الإصابة بفيروس كورونا الحاد ودخول المستشفى.

ونظرت الدراسة في الجينات التي يُتوقع أن تسبب مرض الجزر المعدي المريئي أو ارتجاع المريء وهو أحد أكثر أمراض الجهاز الهضمي شيوعًا في أستراليا.

وقال الباحث د. جيو شينجونج، الأستاذ في معهد QIMR Berghofer إن الدراسات القائمة على الملاحظة أشارت إلى وجود ارتباط بين ارتجاع المريء وفيروس كورونا، بسبب عوامل الخطر الشائعة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكرى.

وأوضح أن الجينات التي يُتوقع أن تسبب ارتجاع المريء ارتبطت بزيادة بنسبة 15% في خطر الإصابة بفيروس كورونا الحاد ودخول المستشفى.

وأشارت نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة Human Molecular Genetics، إلى أن ارتجاع المريء يمكن أن يلعب دورًا مباشرًا في زيادة خطر دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا.