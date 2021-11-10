شكرا لقرائتكم خبر عن الرجال.. والألم العاطفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتقد أن النساء أكثر عرضة لمشاكل العلاقة والبحث عن العلاج أكثر من الرجال، على عكس هذه المعتقدات الشائعة، أظهرت دراسة أن الرجال يناقشون حسرة القلب عبر الإنترنت أكثر بكثير من النساء، كما أنهم كانوا أكثر عرضة لطلب المساعدة في العلاقة أكثر من النساء.

وكشفت دراسة حديثة قادها باحثون في جامعة لانكستر البريطانية أن الرجال يميلون إلى الشعور بألم عاطفي أكثر من النساء أثناء الانفصال.

وبدأ فريق دولي من علماء النفس الدراسة كمحاولة لتحديد مشاكل العلاقات الأكثر شيوعا التي يعاني منها الأشخاص خارج البيئات الإكلينيكية والاستشارية.

في الدراسة، وجد الباحثون أن الناس يتحدثون أكثر عن الألم العاطفي الناجم عن مشاكل علاقتهم، وليس المشاكل نفسها، وكان الموضوع الأكثر شيوعا الذي تم نشره على الإنترنت حول «وجع القلب» وكان يتألف من كلمات مثل الندم، والانفصال، والبكاء، والحزن.

على عكس ما توقعوه، وجد الفريق أن الرجال يناقشون حسرة القلب أكثر بكثير من النساء، وأكد علماء النفس أن الرجال كانوا أكثر عرضة لطلب المساعدة في العلاقات أكثر من النساء في مواقع الإنترنت.

ويعتقد الباحثون أن نتائج الدراسة قد تكون مفيدة في الإعدادات السريرية في تطوير صورة أكثر دقة لمشاكل العلاقة، والتي يمكن أن تساعد الأزواج على فهم أفضل لمتى ولماذا تسوء الأمور في العلاقة، وربما تساعدهم على تجنب الانتكاسات الأكثر شيوعا للرومانسية.