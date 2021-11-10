شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يجتمع برئيس مركز بومبيدو في باريس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أمس، مع رئيس مركز بومبيدو لوران لو بون، خلال زيارةٍ للمركز، في إطار زيارته الحالية لجمهورية فرنسا لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، إلى جانب مشاركته في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في دورته الـ 41.

واستعرض سموه مع لو بون أوجه التعاون في الشأن الثقافي بين المؤسسات السعودية والفرنسية، مشدداً على حرص المملكة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية الفرنسية، وإطلاق المبادرات النوعية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقدم وزير الثقافة دعوة لرئيس مركز بومبيدو وإدارته لزيارة المملكة، وحضور الفعاليات الثقافية والتعرف عن قرب على المشهد الثقافي السعودي. وحضر الاجتماع من الجانب السعودي نائب وزير الثقافة حامد فايز، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية راكان الطوق، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية فهد الكنعان، ومستشار شؤون الدبلوماسية العامة في سفارة المملكة في فرنسا د. عبدالله الأحمري.