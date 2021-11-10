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وصول القوات السعودية المشاركة بـ «المصير واحد/1»

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الدمام - شريف احمد - اكتمل وصول وحدات القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في تمرين «المصير واحد/1» مع القوات البرية الإماراتية، والذي سيقام على أرض الإمارات ولمدة ثلاثة أسابيع.

ويأتي التمرين بهدف تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية بين الجانبين، من خلال مراحل التدريب المختلفة، ورفع مستوى القدرات العملياتية للوحدات المشاركة وتوحيد المفاهيم وتحقيق التجانس والتوافق وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك. ويأتي تمرين «المصير واحد» ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع القوات البرية الملكية السعودية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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