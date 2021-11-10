ولي العهد يطمئن على صحة رئيس وزراء العراق

وعبر رئيس الوزراء العراقي من جهته، عن الشكر لسمو ولي العهد؛ على مشاعره الأخوية النبيلة، التي تعكس متانة العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين.

محمد يوسف

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