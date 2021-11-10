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ولي العهد يطمئن على صحة رئيس وزراء العراق

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الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، برئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي. واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة رئيس الوزراء العراقي إثر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف دولته، متمنياً له دوام الصحة والعافية، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعباً، بما يعزز أمنه واستقراره.

وعبر رئيس الوزراء العراقي من جهته، عن الشكر لسمو ولي العهد؛ على مشاعره الأخوية النبيلة، التي تعكس متانة العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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