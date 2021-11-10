شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ «المراجعين والمحاسبين» نائبا لـ «ISAR» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختار الفريق الحكومي الدولي المعني بمعايير المحاسبة والإبلاغ «ISAR»، والذي يعمل تحت مظلة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD»، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين د. أحمد المغامس نائب رئيس للدورة الثامنة والثلاثين للفريق.

وأشار د. المغامس إلى أن اختيار المملكة نائباً لرئيس الفريق يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه المهنة في المملكة، وما تتمتع به الهيئة من خبرة مهنية في مجال المعايير الدولية.

يذكر أنَّ الفريق يهدف إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية في العالم، وتشجيع إصدار تقارير الإفصاح عن التزام المنشآت التجارية بأهداف التنمية المستدامة «SDGs».