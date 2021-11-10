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الرئيس التنفيذي لـ «المراجعين والمحاسبين» نائبا لـ «ISAR»

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الدمام - شريف احمد - اختار الفريق الحكومي الدولي المعني بمعايير المحاسبة والإبلاغ «ISAR»، والذي يعمل تحت مظلة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD»، الرئيس التنفيذي للهيئة للمراجعين والمحاسبين د. أحمد المغامس نائب رئيس للدورة الثامنة والثلاثين للفريق.

وأشار د. المغامس إلى أن اختيار المملكة نائباً لرئيس الفريق يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه المهنة في المملكة، وما تتمتع به الهيئة من خبرة مهنية في مجال المعايير الدولية.

يذكر أنَّ الفريق يهدف إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية في العالم، وتشجيع إصدار تقارير الإفصاح عن التزام المنشآت التجارية بأهداف التنمية المستدامة «SDGs».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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