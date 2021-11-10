شكرا لقرائتكم خبر عن «فلكية جدة»: نجوم الثريا تزين سماء الوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يزين عنقود نجوم الثريا المسماه «الشقيقات السبع» حالياً ليالي شهر نوفمبر في سماء الوطن العربي وكل مكان من القطب الشمالي إلى أبعد نقطة في أمريكا الجنوبية.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة م. ماجد أبو زاهرة، أن نجوم الثريا رُصدت منخفضة في الأفق الشرقي منذ بداية الليل ببعض الوقت، وتصل عاليا في السماء عند منتصف الليل، وتنخفض نحو الغرب قبل الفجر تماما مثل الشمس خلال النهار، مشيراً إلى أن هذه حركة ظاهرية بسبب دوران الأرض حول محورها.

ووصف أبو زاهرة، الثريا بعنقود نجمي مفتوح يحتوي على قرابة 500 نجم، وبحسب القياسات الحديثة فإن الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة فقط مقارنة مع عمر الشمس البالغ 4 مليارات سنة ونصف السنة. وأفاد بأنه بالنسبة للقاطنين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء، لافتاً النظر إلى أنه بالإمكان رصده في السماء وقت المساء من الآن وحتى إبريل 2022.