شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث تعزيز التعاون مع العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، في الرياض، أمس، مع وزير الدفاع بجمهورية العراق جمعة الجبوري، سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الدفاعي، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المُشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

حضر اللقاء من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد البياري، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن سيف، والملحق العسكري السعودي في بغداد العميد الركن ناصر السعدون. كما حضر اللقاء من الجانب العراقي الشقيق قائد القوات البرية الفريق ركن قاسم محمد صالح، وقائد القوات الجوية الفريق ركن شهاب جاهد علي، ومدير عام التسليح والتجهيز مازن جاسم، ومدير عام الموازنة والبرامج قيس علي، ومدير مكتب وزير الدفاع اللواء ركن محمود ناصر، ومدير التدريب العسكري اللواء ركن طارق إبراهيم، ومدير الإعلام والتوجيه المعنوي اللواء يحيى رسول عبدالله، والملحق العسكري العراقي في الرياض العميد داود السامرائي، ومعاون الملحق العسكري العراقي في الرياض العقيد مازن الجبوري.