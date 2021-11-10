شكرا لقرائتكم خبر عن 14 قاعدة لإنهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية «بنات» فاطمة الفهيد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على تمكين المرأة في مختلف القطاعات وتسخير إمكاناتها في العطاء للوطن لا سيما وأن الفرص متاحة لها في جميع القطاعات.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الثالث للقاء الشؤون التعليمية، الذي عقدته إدارة التعليم، إنهاء أعمال الفصل الدراسي الأول وآليات العمل والتنفيذ، وقدمت خلال اللقاء مدير إدارة الاختبارات والقبول المكلفة منيرة بنت محمد، 14 قاعدة عامة لإنهاء فترة الاختبارات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، ثم مواعيد اختبارات الصفين الأول والثاني الابتدائي، إضافة إلى مواعيد هامة للصف الثالث وحتى السادس الابتدائي، وللمرحلتين المتوسطة والثانوية، معرجة على آلية عمل الميدان والتي تضمنت 18 بندًا خلال فترة الاختبارات.