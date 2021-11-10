شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة تكاملية للتوسع في الكشف عن مواهب الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، أولياء الأمور والطلاب والطالبات للمشاركة في البرنامج الوطني؛ للكشف عن الموهوبين.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن تعليم الشرقية يستهدف التوسع في اكتشاف الموهوبين من طلاب وطالبات المنطقة الشرقية وتحفيز أولياء الأمور على إتاحة الفرصة للمبدعين والموهوبين الواعدين، مؤكدًا أن إدارة التعليم ممثلة بإدارتي الموهوبين والموهوبات توفر برامج الرعاية اللازمة لكل موهوب أو موهوبة وتعزز الممكنات الحاضنة في المجالات العلمية والتقنية لتحقيق الأهداف الرئيسة من هذه البرامج.

ولفت إلى أن شركاء التعليم مثل «موهوبة» و«قياس» تعمل كمنظومة تكاملية وفق نظام ممنهج شامل للتعرف على الموهوبين بما يحقق العدالة والإنصاف في اختيار الطالب/ة الموهوب وتوجيهه لبرامج الرعاية المناسبة، مضيفًا إن من ميزات البرنامج بناء قاعدة بيانات شاملة ومفصلة للطلبة الموهوبين سواءً على مستوى المنطقة الشرقية أو المملكة.

وشدد على الدور المحوري للمجتمع لاسيما أولياء الأمور بدعم الطالب الموهوب أو الطالبة وأهمية اكتشافهم وتوجيههم للانضمام لبرامج موهوبة وكذلك في إثراء مصادر البحث العلمي بمجال التعرف على الموهوبين، مبينًا أن الموهوبين يعدون ثروة للوطن وأساسا لتحقيق رؤيته 2030 وقادة للمستقبل.

وأفاد الباحص بأن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يستهدف ثلاث فئات بدءا من المستوى الأول المخصص لطلاب الصف الثالث، ويمكن طلاب الصف الرابع والخامس من الالتحاق به ممن فاتهم الاختبار، فيما خُصص المستوى الثاني لطلاب الصف للسادس، ويمكن لطلاب الأول والثاني متوسط من الالتحاق به ممن فاتهم الاختبار والمستوى الثالث لطلاب الصف الثالث متوسط، ويمكن لطلاب الأول ثانوي ممن فاتهم الاختبار من الالتحاق به.

وأشار إلى ضرورة التقييد بمواعيد الاختبارات والقياس سواء عن بعد أو المحوسبة، حيث يغلق التسجيل في مقياس موهوبة «عن بعد» في الثاني من جمادى الأولى المقبل، ويغلق التسجيل في مقياس موهبة «مقرات» في 16 من الشهر ذاته.