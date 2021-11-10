شكرا لقرائتكم خبر عن 50 طالبا مستفيدا من 7 أركان توعوية بـ«الوقاية من العدوى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضمنت فعالية «احرص على أن تكون غايتك هي الوقاية من العدوى» التي نظمتها إدارة مكافحة العدوى في مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، أمس الأول، 7 أركان توعوية، تمثلت في إدارة مكافحة العدوى، وإدارة الجودة وسلامة المرضى، وعيادة الصحة المهنية، وقسم المختبر، وقسم الأسنان، وقسم الصيدلية، وقسم التغذية، بهدف إيصال الرسائل التوعوية لمراجعي المجمع، بالإضافة إلى طلاب المدارس حول كيفية الوقاية من العدوى ورفع مستوى الوعي بأهمية غسل اليدين والنظافة الشخصية، وذلك بحضور أكثر من 50 طالبًا من المرحلة المتوسطة، وعدد من مراجعي عيادات المجمع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة العدوى.

وأكد المدير التنفيذي للشؤون الطبية والإكلينيكية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام د. محمد المقهوي أن من بين أهداف تنظيم الفعالية إيصال الرسائل بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة داخل المجمع وبين أفراد المجتمع لمكافحة العدوى، وضمان عدم انتقال بعض الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة أو عن طريق المصافحة، مؤكدًا ارتفاع نسبة الوعي بين الجميع في هذا الخصوص بعد ظهور جائحة «كورونا»، والتزام الكثير من أفراد المجتمع بالاحترازات المتمثلة في النظافة الشخصية وغسل الأيدي والتعقيم.