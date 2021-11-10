شكرا لقرائتكم خبر عن 230 متطوعا يكافحون سرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 230 متطوعا ومتطوعة في الفعاليات التوعوية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه ضمن حملة «الشرقية وردية 13»، وذلك ضمن الفرص التطوعية التي طرحتها جمعية السرطان السعودية من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي بما يقارب ٤٠ فرصة تطوعية، بمعدل ١٣٨٠ ساعة تطوعية.

وأشارت الجمعية إلى مشاركة عدد من المتطوعين من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الفرص التطوعية العامة من إدارة الحشود والتنظيم في الفعاليات خلال شهر أكتوبر طوال الحملة والتي من أبرزها فعالية «ماراثون الشرقية وردية»، لافتة إلى نشر إسهامات وإنجازات متطوعيها من خلال الحملات التثقيفية في مواقع التواصل الاجتماعي، وتكريمهم سنويا لجهودهم وإنجازاتهم.

وذكرت طالبة الطب المتطوعة سديم العتيبي أنها شاركت في حملة الشرقية وردية ١٣ كمتطوعة مع جمعية السرطان السعودية وكطالبة طب، مشيرة إلى أن هذه المشاركة ساعدتها في أن تطبق ما تعلمته خلال دراستها للمساهمة بترك أثر في المجتمع، مضيفة إن الجمعية تتيح الفرصة بالتطوع في الحملات التوعوية التي تنظمها على مدار العام.