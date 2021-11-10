شكرا لقرائتكم خبر عن النعيرية.. 342 منشأة تمتثل للتطوير ضمن «رقي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس بلدية محافظة النعيرية م. نايف الرجباني استمرار الجولات الرقابية الخاصة بمبادرة «الرقابة.. رقي»، والتي تنفذها البلدية على المنشآت التجارية والغذائية بالمحافظة، وتستهدف تطبيق كافة الاشتراطات والأنظمة، لتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، وتعزيز إجراءات الرقابة على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أن 342 منشأة امتثلت للتطوير، من إجمالي 400 منشأة خلال العام الماضي، موضحًا أن الجولات الرقابية التي ينفذها مراقبو البلدية تستهدف رفع مستوى التزام المنشآت والمحلات بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة، وتجويد الخدمات المقدمة من المنشآت من خلال رضا المستفيدين، والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية.