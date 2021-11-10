شكرا لقرائتكم خبر عن 49 إصابة بكورونا.. و«الحرجة» أقل من 50 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 49 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالمملكة منذ بدء الجائحة إلى 549022 حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة 49.

وأوضحت إحصائية الوزارة أنه جرى تسجيل 57 متعافيا جديدا من الوباء، يرفعون إجمالي الشفاء إلى 537990 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8806، بإضافة حالة وفاة جديدة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس.