شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بتهيئة بيئة الأندية الرياضية لـ «مشاركة الأسرة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب مجلس الشورى وزارة الرياضة بتحسين بيئة الأندية الرياضية لتناسب حضور ومشاركة الأسرة، ودراسة إنشاء ملاعب وصالات رياضية بطريقة «الإنشاء، التشغيل، التحويل» وضرورة استكمال تطبيق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع منشآت الوزارة الحالية والمستقبلية. ودعا المجلس خلال جلسته أمس، افتراضيًا، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، الهيئة العامة للمنافسة إلى العمل على تطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة القطاع الحكومي «الجهات التي تتضمن في تنظيماتها إمكانية تقديم خدمات بأسلوبٍ تجاري» أو الشركات المملوكة للدولة من جهة، ومنشآت القطاع الخاص من جهةٍ أخرى وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.

تطوير المهاراتوتضمن قرار المجلس قيام الهيئة بتكثيف جهودها في رفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات لكلٍّ من العاملين المسؤولين عن المنافسات والمشتريات في القطاع الحكومي وتطوير مهاراتهم؛ لتمكينهم من اكتشاف الدلائل على وجود إخلال بالمنافسة العادلة، كما تضمن القرار المطالبة بدراسة سوق الألبان؛ للتأكد من ضمان عدم الإخلال بالمنافسة بحق صغار المنتجين.

جدول زمنيوصوّت المجلس بالموافقة على قرارٍ تضمن مطالبة مؤسسة البريد السعودي بتحديد مؤشرات أداء واضحة ودقيقة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة العامة للبريد في ضوء متغيرات القطاع، والالتزام بجدول زمني لتحقيقها، وتمكين المؤسسة من تطوير فروعها لمواكبة المتغيرات في القطاع البريدي. وأكّد المجلس على المؤسسة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لسرعة الربط والتكامل الإلكتروني وذلك بهدف التوسع بخدمة العنوان الوطني.

تطوير الإستراتيجيةودعا المجلس، البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات لاستكمال حوكمة أعماله والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، ووضع خطة عمل تعكس مستوى التقدم في مبادراته ومؤشرات أدائه، واستكمال تطوير الإستراتيجية التفصيلية، وأخذ مرئيات العموم في رسم الإستراتيجية للبرنامج، والعمل مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، لإنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار لقطاع تقنية المعلومات، وذلك بمشاركة الشركات العالمية الرائدة في قطاع تقنية المعلومات بما يخدم التنمية المستدامة لقطاع تقنية المعلومات بالمملكة.

الثقافة والرياضةوناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441/1442هـ. وطالبت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى المجلس بأهمية تعزيز الوزارة إجراءات الرقابة المالية على الأندية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها، مؤكدةً على أهمية الإسراع في إعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي، وتحسين بيئة الأندية الرياضية لتناسب حضور ومشاركة الأسرة، ودراسة إنشاء ملاعب وصالات رياضية بطريقة «الإنشاء، التشغيل، التحويل».

استحداث برامجوطالب الأعضاء، وزارة الرياضة بضرورة استكمال تطبيق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع منشآت الوزارة الحالية والمستقبلية، ورفع مستوى وعي أفراد المجتمع بأهمية الرياضة، كما دعوا الوزارة للتنسيق مع وزارة التعليم والجهات التعليمية والتدريبية للعمل على استحداث برامج علمية رياضية وتطوير ومراجعة البرامج الحالية ومخرجاتها بما يوائم حاجات ومتطلبات سوق العمل المعاصر ووفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

توزيع جغرافيوأكدوا ضرورة الاهتمام بالتوزيع الجغرافي للمنشآت الرياضية بجميع مناطق المملكة بما في ذلك المدن الصغيرة والقرى، ودعم هواة رياضة ركوب الدراجات الهوائية والكهربائية بتهيئة الأماكن المخصصة بالتنسيق مع أمانات المناطق، والعمل على تقديم نقل تلفزيوني للمنافسات الرياضية، وتقديم خدمة يستحقها المشاة.

المياه والزراعةوناقش «الشورى»، تقريرًا مقدمًا من لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1441/1442هـ. وطالب الأعضاء المؤسسة بالتأكيد على عملائها، بمعالجة التسربات ورفع مستوى الموثوقية وضمان الجاهزية، وتشكيل فرق عمل مشتركة لاختبار الشبكات ومحطات الضخ، ومواقع الخَزِن الإستراتيجي والخدمي.

مؤشرات أداء

واقترحوا وضع خطة تشغيلية مبنية على خطة المؤسسة الإستراتيجية ومدعمة بمؤشرات أداء شاملة وواضحة وقابلة للقياس والاستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة العمل في المؤسسة وتطوير آلياتها، وتقييم مستوى الأداء فيها وحوكمتها، والتوسع والتنويع في استخدام الطاقة البديلة كالطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيرها لتحلية المياه مما يضمن التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة.

مكافحة الفساد

وناقش المجلس تقريرًا مقدمًا من لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1441/1442هـ. كما ناقش تقريرًا تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقريرين السنويين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعامين الماليين 1440/1441هـ، 1441/1442هـ، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراستهما ووضع توصياتها على التقريرين.

دراسة سوق الألبان لحماية حقوق صغار المنتجين

إنشاء مراكز للبحث والابتكار بتقنية المعلومات

مطالبة «هيئة المنافسة» بتطوير إجراءات المشتريات الحكومية