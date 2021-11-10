شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 25 ألف م3 مخلفات.. وطلاء 63 ألف متر أرصفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 25.411 م3 من مخلفات البناء والهدم، و261 سيارة تالفة، إضافة إلى معالجة 906 حاويات نظافة، ودهان 63.427 مترا طوليا من الأرصفة والخطوط الأرضية.

وأوضحت الأمانة، خلال الاجتماع المرئي الذي عقده أمين المنطقة م. فهد الجبير، مع الوكلاء ورؤساء البلديات والإدارات المعنية، لمناقشة خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس، أنه جرى معالجة 1866 مترا طوليا من الكتابات المشوهة، و1028 من حواجز الحفريات، و9444 م2 من حفر الشوارع، و351 من أعمدة الإنارة، بالإضافة لإصلاح 4.445 مترا طوليا من الأرصفة المتهالكة.

وأضافت الأمانة إنه جرى تنفيذ 1017 جولة، نتج عنها تحرير 591 مخالفة، وعرضت نتائج ربط بيانات البلاغات مع المستكشف الجغرافي بالأمانة إلكترونيا، لتوضيح مواقع بلاغات التشوه البصري من خلال طبقة مكانية للعرض والتحليل، بالإضافة إلى الطبقات الجيومكانية لخارطة الأساس «النطاق الإشرافي للبلديات، حدود الأحياء، شبكة الطرق والشوارع، استعمالات الأراضي».

وأوصى «الجبير» رؤساء البلديات والإدارات المعنية بالوقوف، ميدانيا، لمعالجة بلاغات التشوهات البصرية، وتحقيق رضا المستفيد، وتكثيف الجهود، وتسريع آلية الأعمال الجاري تنفيذها للانتهاء منها، ومتابعتها مع تطبيق معايير الجودة، وتحديد لون معين لنوع البلاغ حسب عنصر التشوه على المخطط الجغرافي، وتحديد الصورة المرفقة للبلاغ على النظام، واستمرار تفعيل حملة «صور وأرسل»، والتي تساعد على معرفة الأولويات، في معالجة التشوه البصري، وأيضا ربط نظام رخص الحفريات لمعرفة علاقة البلاغات بتراخيص الخدمات، وتطبيق الغرامات بحق المخالفين.