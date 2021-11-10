السعوديه عمر يودع حياة العزوبية

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل حسن عمر أمين بزفاف نجله عمر إلى ابنة خالد سليمان خان في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، بحضور جمع من الأقارب والأصدقاء. وعبر العريس عمر عن فرحته بإكمال نصف دينه وتوديعه حياة العزوبية، داعياً الله التوفيق في حياته القادمة.

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