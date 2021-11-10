السعوديه أمير منطقة الرياض بالنيابة يواسي الربيعة في والده

محمد بن مسعود - الدمام - قدم أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي، العزاء والمواساة للمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في وفاة والده (رحمه الله). وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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