السعوديه الجدعاني في القفص الذهبي

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب عبدالله بن صليح الجدعاني بزفافه إلى ابنة شليويح بن سعيد الجدعاني في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والزملاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق في حياتهما القادمة.

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