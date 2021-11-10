ناسا: تأجيل مهمة رواد الفضاء الأمريكية إلى القمر حتى عام 2025

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، الثلاثاء، تأجيل مهمة لرواد الفضاء الأمريكية إلى القمر لمدة عام عن الجدول الزمني المقرر.
وقال بيل نيلسون مدير “ناسا” إن الإدارة لن ترسل مهمة لرواد الفضاء إلى القمر قبل عام 2025 على أقرب تقدير، لتؤجل لمدة عام على الأقل الجدول الزمني الذي وُضع في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقال نيلسون في مؤتمر عبر الهاتف “في تقديرنا لن تتم مهمة أرتيميس 3 قبل عام 2025″، بحسب رويترز.
وعين الرئيس الأمريكي جو بايدن نيلسون لقيادة ناسا التي تخطط لإرسال بشر إلى القمر لأول مرة منذ السبعينات.
ووافق بايدن على استمرار برنامج، يُعرف باسم أرتيميس، والذي بدأ في عهد ترامب لإرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2024، بهدف التمهيد لرحلات مأهولة أكثر طموحا إلى كوكب المريخ في المستقبل.
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