اخبار الرياضه السعوديه رينارد لفينغادا: «قرّبت أتعداك»

من جانب آخر، يطل منتخبنا الوطني على محبيه وعشاقه يوم غد (الخميس) على ملعب «واسترن سيدني» ضمن ذهاب الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
وسبق أن التقى «الأخضر والكنغر» في ذات المنافسة وعلى أرض الأخير بمواجهتين، انتهتا لمصلحة أستراليا، دون تحقيق الأخضر أي انتصار.
فكانت المواجهة الأولى عام 2012 وانتهت لمصلحة الكنغر 4-2، أحرز هدفي منتخبنا سالم الدوسري وناصر الشمراني، واللقاء الثاني كان عام 2017، وخسره منتخبنا بنتيجة 3-2، أحرز الهدفين محمد السهلاوي.
أما المواجهة الثالثة بينهما في سيدني فكانت ضمن الكأس الذهبية الأسترالية 1988 خسرها منتخبنا بثلاثية نظيفة.
ويوم غد تتجدد الإثارة، وتنتظر الجماهير السعودية كسر قاعدة احتكار انتصارات الكنغر على الصقر الأخضر، خصوصا في ظل النشوة الفنية العالية التي تعيشها كتيبة الفرنسي رينارد في الآونة الأخيرة.
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