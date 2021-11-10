أخبار السعودية.. مواعيد وآلية اختبارات الفصل الدراسي الأول.. والعثور على مفقود ضاحية الدمام متوفيًا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض التنظيمات والآليات المنظمة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، فيما حثت وزارة الصحة فئات كبار السن الحرص على أخذ الجرعة التنشيطية للقاح كورونا، وإلى التفاصيل:

القوات المشاركة بـ«المصير واحد» تصل الإمارات

اكتمل وصول وحدات القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في تمرين "المصير واحد/1" مع القوات البرية الإماراتية، والذي سيقام على أرض الإمارات ولمدة ثلاث أسابيع.

«تعليم الرياض» تكشف مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول

أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن الاختبارات ستبدأ لجميع المراحل اعتبارًا من يوم الأربعاء ١٢ ربيع الثاني على أن تُجرى الاختبارات عن بعُد للمرحلة الابتدائية ويكون اختبار طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بما في ذلك المنتسبين حضورياً لمن استكملوا التحصين بجرعتين ممن أعمارهم ١٢ عاماً فأكثر مع الأخذ بكل الاحترازات الصحية على أن يكون الاختبار عن بُعد من خلال المنصات التعليمية لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو لعدم اتمامهم سن ١٢ عامًا.

«التعليم» تكشف آلية الاختبارات وموقف غير المحصنين

كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم بشأن آلية إجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443 هـ لجميع مراحل التعليم (الحكومي والأهلي والعالمي) بما يضمن سلامة الطلاب والطالبات.

«الصحة» تحث كبار السن لاخذ الجرعة التنشيطية

أكدت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن كبار السن من الفئات أصحاب الخطورة العالية للإصابة بعدوى كورونا، مشيرة إلى أن اجرعة التنشيطية مهمة لكبار السن، لسببين أولهما، أن فرص تضررهم من الإصابة أعلى، مشيرة إلى أن السبب الثاني يتمثل في أن نزول المناعة لديهم أعلى.

26 متهما في قبضة «الأمن العام»

أعلن الأمن العام، اليوم الثلاثاء، القبض على 26 متهما من المواطنين والمقيمين من مخالفي الأنظمة والمطلوبين الأمنيين في عدد من القضايا.

العثور على مفقود ضاحية الدمام متوفيًا

عثر على الطفل المفقود علي حكمي، متوفيًا بالقرب من منزله في الدمام، فيما كشف والده ملابسات الوفاة التي قال إنها طبيعية، وأوضح أن نجله اختفى بعد صلاة مغرب يوم الجمعة 5 نوفمبر، مشيرًا إلى أن من عادته أنه يخرج ليسير قليلا قرب المنزل.

والدة الطيار المفقود تكشف قصة اختفائه

كشفت والدة الطيار السعودي المفقود في الفلبين قبل عامين، قصة اختفاء نجلها، متحدثة عن عدة أمور، أثارت الشك لدى العائلة، موضحة أن نجلها عبدالله أقلع من جزيرة سان خوسيه بالفلبين في 2019 رفقة الكابتن، إلا أنه بعد الإقلاع بثمانية وعشرين دقيقة، اختفت الطائرة عن الرادار، مشيرة إلى أنه «حتى يومنا هذا، لا يوجد أي أثر لا لعبدالله ولا للكابتن ولا للطائرة».

أمطار على 6 مناطق الأسبوع القادم

قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن عددا من مناطق المملكة (وتحديدا الشمالية والوسطى) تتأثر بحالة مطرية تبدأ يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة.

متحدث الأرصاد» يكشف عقوبات مخالفي النظام:

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن العقوبات التي توقع على المخالفين للنظام، وأضاف أن العقوبات كحد أعلى قد تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 2مليون ريال، مشيرًا إلى أن أي شخص أو أي جهة من خارج المركز الوطني للأرصاد تقوم بتقديم معلومات عن الطقس تعد مخالفة .

فوائد تخفيض الحد الأعلى لشاحنات النقل الثقيل

عددت الهيئة العامة للنقل، فوائد موافقة مجلس الوزراء على قرار تخفيض الحد الأعلى لشاحنات النقل الثقيل المستوردة، موضحة أن القرار سيساهم في رفع مستوى السلامة على الطرق وتقليل التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية وتقليل معدل استهلاك الوقود ومساواة النقل الخاص بالنقل العام ورفع كفاءة وتنافسية أسطول النقل وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.

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