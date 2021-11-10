«الأحوال المدنية» توضح آلية تسجيل المواليد إلكترونيًا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طريقة وآلية قيام المواطنين بتسجيل المولود إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة فروعها.

وأشارت الأحوال المدنية، عبر موقع وزارة الداخلية، إلى أنه يمكن تسجيل المواليد إلكترونيًا، وذلك من خلال منصة أبشر.

تسجيل المواليد إلكترونيًا

وبينّت وكالة الأحوال المدنية، أنه يمكن تسجيل المولود إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة فروع الأحوال المدنية من خلال منصة أبشر عبر خدمة تسجيل المواليد.

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه في حال إتمام تسجيل المولود إلكترونيًا بنجاح يتم التالي:

- حصول حديثي الولادة على سجل مدني تلقائيًا

- تحديث بيانات سجل الأسرة بإضافة المولود

- إرسال رسالة نصية تحتوي على تفاصيل تسجيل المولود

- توصيل شهادة الميلاد وسجل الأسرة المحدث بعد طلب التوصيل (واصل)

وأوضحت الأحوال المدنية، أنه ذا كانت بيانات الطفل حديث الولادة المعروضة غير صحيحة فيجب عدم إكمال إجراءات الخدمة ومراجعة المستشفى لتصحيح البيانات الخاطئة.

وأضافت الوكالة، أنه في حال التسجيل بعد تجاوز 30 يومًا من تاريخ الولادة سيتم احتساب غرامة تأخير على ولي الأمر.

وأكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يمكن للمقيميين بالمملكة الاستفادة من خدمة تسجيل المواليد إلكترونيًا عن طريق منصة أبشر، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة فقط للمواطنين السعوديين.

تحميل أبشر أفراد

في وقت سابق، أوضحت منصة أبشر، أنه قد تجاوز عدد المستفيدين الموثقين بها الـ"22 مليون" مستخدم، يستفيدون بما تقدمه المنصة من خدمات متنوعة للمواطن والمقيم مقدمة عبر منصاتها الثلاثة: (أبشر أفراد) و(أبشر أعمال) و(أبشر حكومة)؛ مما يسهل إجراء المعاملات الخاصة بهم.

وأشارت أبشر، إلى أنه يمكن للمستفيدين الاستفادة من خدمات تطبيق (أبشر أفراد) عبر موقعها الإلكتروني، والذي يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وأضافت المنصة، إلى أنه يمكن كذلك للمستخدمين الاستفادة من خدمات أبشر أفراد المختلفة من خلال تطبيق "أبشر أفراد" والذي يمكن تحميله لمستخدمي الهواتف الذكية من خلال الضغط على الروابط التالية:

لمستخدمي هواتف آيفون يمكن تحميل تطبيق تطبيق أبشر أفراد من متجر آب ستور عبر الرابط التالي (من هنا)

لمستخدمي هواتف أندريد يمكن تحميل تطبيق تطبيق أبشر أفراد من متجر جوجل عبر الرابط التالي (من هنا)

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